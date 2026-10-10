国际糖尿病联盟（IDF）于2025年正式承认5型糖尿病——一种此前被称为与营养不良相关的糖尿病的疾病类型。该组织还呼吁包括世界卫生组织在内的其他卫生机构效仿这一决定，ScienceAlert报道。

这种疾病已研究数十年

这种糖尿病形式于1955年首次在牙买加被描述。20世纪80年代，世卫组织曾承认这一分类，但在1999年因证据不足而撤回。数十年来，科学家一直在争论是否存在一种独立类型，并且没有就其诊断和治疗方法达成一致。

根据所引述的数据，5型糖尿病可能影响全球多达2500万人，主要集中在中低收入国家。最常见的是亚洲和非洲面临严重粮食不安全问题的人群。这种形式的糖尿病经常可能被误诊为其他类型的疾病。

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不同的疾病机制

在人类和动物中进行的研究表明，慢性营养素缺乏可能对胰腺产生长期影响，损害其分泌胰岛素和调节血糖水平的能力。提出的机制之一是，长期缺乏营养会导致胰腺发育受损。

一项在印度南部开展的小型研究显示，与营养不良相关的糖尿病患者存在胰岛素缺乏，但仍对胰岛素敏感——这不同于会出现胰岛素抵抗的2型糖尿病患者。

IDF成立了由内分泌学家梅雷迪思·霍金斯领导的5型糖尿病工作组。该工作组将制定正式的诊断标准和治疗建议，建立全球研究登记册，并为医务人员准备培训。在该疾病获得正式承认后发表的一篇综述中，霍金斯及其同事警告称，不当使用胰岛素可能导致低血糖，尤其是在粮食不安全以及血糖监测能力有限的情况下。

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