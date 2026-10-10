Международная диабетическая федерация (IDF) в 2025 году официально признала диабет 5 типа — форму заболевания, которую ранее называли сахарным диабетом, связанным с недостаточным питанием. Организация также призывает другие органы здравоохранения, в частности Всемирную организацию здравоохранения, последовать этому решению, сообщает ScienceAlert.

Болезнь изучали десятилетиями

Эта форма диабета впервые была описана на Ямайке в 1955 году. В 1980-х годах ВОЗ признавала такую классификацию, однако в 1999 году отозвала ее из-за недостатка доказательств. На протяжении десятилетий ученые спорили о существовании отдельного типа и не имели согласованных подходов к его диагностике и лечению.

Согласно приведенным данным, диабет 5 типа может поражать до 25 миллионов человек в мире, прежде всего в странах с низким и средним уровнем дохода. Чаще всего речь идет о людях в Азии и Африке, которые сталкиваются с серьезной продовольственной необеспеченностью. Эту форму диабета часто могут ошибочно диагностировать как другие типы заболевания.

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Отличный механизм болезни

Исследования на людях и животных свидетельствуют, что хронический дефицит питательных веществ может оказывать длительное влияние на поджелудочную железу, нарушая ее способность выделять инсулин и регулировать уровень глюкозы. Одним из предложенных механизмов является нарушение развития поджелудочной железы вследствие длительной нехватки питания.

Небольшое исследование в Южной Индии показало, что пациенты с диабетом, связанным с недостаточным питанием, имеют дефицит инсулина, но сохраняют чувствительность к нему — в отличие от людей с диабетом 2 типа, у которых развивается инсулинорезистентность.

IDF создала рабочую группу по диабету 5 типа, которую возглавила эндокринолог Мередит Хокинс. Она должна разработать формальные диагностические критерии и рекомендации по лечению, сформировать глобальный реестр исследований и подготовить обучение для медицинских работников. В обзоре, опубликованном после официального признания болезни, Хокинс и ее коллеги предупредили, что ненадлежащее применение инсулина может вызвать гипогликемию, особенно при продовольственной необеспеченности и ограниченных возможностях контролировать уровень глюкозы.

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