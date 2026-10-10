Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna (IDF) oficjalnie uznała w 2025 roku cukrzycę typu 5 — formę choroby, którą wcześniej nazywano cukrzycą związaną z niedożywieniem. Organizacja wzywa również inne instytucje ochrony zdrowia, w tym Światową Organizację Zdrowia, do pójścia w jej ślady, podaje ScienceAlert.

Chorobę badano przez dziesięciolecia

Ta forma cukrzycy została po raz pierwszy opisana na Jamajce w 1955 roku. W latach 80. WHO uznawała taką klasyfikację, jednak w 1999 roku wycofała ją z powodu braku dowodów. Przez dziesięciolecia naukowcy spierali się o istnienie odrębnego typu i nie mieli uzgodnionych metod jego diagnozowania oraz leczenia.

Według przytoczonych danych cukrzyca typu 5 może dotyczyć nawet 25 milionów ludzi na świecie, przede wszystkim w krajach o niskich i średnich dochodach. Najczęściej chodzi o osoby w Azji i Afryce, które borykają się z poważnym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Ta forma cukrzycy może być często błędnie diagnozowana jako inne typy choroby.

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Odrębny mechanizm choroby

Badania na ludziach i zwierzętach wskazują, że przewlekły niedobór składników odżywczych może trwale wpływać na trzustkę, zaburzając jej zdolność do wydzielania insuliny i regulowania poziomu glukozy. Jednym z proponowanych mechanizmów jest zaburzony rozwój trzustki spowodowany długotrwałym niedoborem pożywienia.

Niewielkie badanie w południowych Indiach wykazało, że pacjenci z cukrzycą związaną z niedożywieniem mają niedobór insuliny, ale pozostają na nią wrażliwi — w przeciwieństwie do osób z cukrzycą typu 2, u których rozwija się insulinooporność.

IDF utworzyła grupę roboczą ds. cukrzycy typu 5, na której czele stanęła endokrynolożka Meredith Hawkins. Ma ona opracować formalne kryteria diagnostyczne i zalecenia dotyczące leczenia, stworzyć globalny rejestr badań oraz przygotować szkolenia dla pracowników medycznych. W przeglądzie opublikowanym po oficjalnym uznaniu choroby Hawkins i jej współpracownicy ostrzegli, że niewłaściwe stosowanie insuliny może powodować hipoglikemię, szczególnie przy braku bezpieczeństwa żywnościowego i ograniczonych możliwościach kontrolowania poziomu glukozy.

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