Międzynarodowa grupa badaczy z udziałem Uniwersytetu Hokkaido, Uniwersytetu Południowej Florydy i szpitala Tampa General Hospital opisała mechanizm, który może pomagać przerzutowemu rakowi jelita grubego unikać ataku układu odpornościowego. Jak informuje News-Medical, kluczową rolę w tym procesie może odgrywać szlak sygnałowy sfingozyno-1-fosforanu i jego receptor S1PR3.

Równowaga lipidowa w mikrośrodowisku

Wcześniej rozpowszechniony model „reostatu sfingolipidowego” zakładał, że podwyższony poziom sfingozyno-1-fosforanu, czyli S1P, sprzyja wzrostowi komórek nowotworowych, podczas gdy wyższy poziom ceramidów uruchamia ich śmierć. Autorzy nowego badania doszli do wniosku, że ta nierównowaga powstaje przede wszystkim nie wewnątrz komórek rakowych, lecz w mikrośrodowisku guza.

Zespół przeanalizował 574 próbki tkanek ludzkiego raka okrężnicy za pomocą mapowania przestrzennego. W miarę rozprzestrzeniania się raka jelita grubego w tkankach rosły poziomy lipidów związanych ze wzrostem guza, a poziom długołańcuchowego ceramidu, łączonego ze śmiercią komórek rakowych, istotnie się obniżał.

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Bariera dla limfocytów T

Analiza przestrzenna wykazała, że cząsteczki wytwarzające i odbierające sygnały przeżycia koncentrują się w otaczającej tkance zrębowej i wyspecjalizowanych komórkach odpornościowych. Według naukowców podtrzymuje to przewlekły stan zapalny i uniemożliwia cytotoksycznym limfocytom T zbliżenie się do guza.

Badacze zidentyfikowali również sygnaturę trzech genów. Jej wysoka aktywność wiązała się z późnymi stadiami choroby, rozprzestrzenieniem guza do węzłów chłonnych, niższym przeżyciem pacjentów i słabszą odpowiedzią na standardowe leki immunoterapeutyczne. W eksperymentach laboratoryjnych zablokowanie S1P i S1PR3 umożliwiło cytotoksycznym limfocytom T ponowne atakowanie komórek rakowych.

Autorzy uważają hamowanie szlaku S1P/S1PR3 za obiecujący kierunek do łączenia z immunoterapią w zaawansowanym raku jelita grubego. Wyniki opublikowano w Journal of Experimental and Clinical Cancer Research.

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