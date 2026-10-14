拉脱维亚卫生部评估，医疗系统明年还需要8.26亿欧元。其中最大部分为4.06亿欧元，即总需求的49%，用于提高医疗服务的可及性和质量，LSM English报道。

药品和工资资金

该部门估计，还需要1.35亿欧元用于完善药品和医疗材料费用报销制度。今年，报销药品的资金缺口已达3500万欧元。

提高医务人员及该领域其他工作人员的薪酬需要2.36亿欧元。这将使医疗专业人员的工资提高24%，其他卫生工作人员的工资增加120欧元。拉脱维亚农村家庭医生协会主席、议员莉加·科兹洛夫斯卡表示，除某些高度专业化职业外，拉脱维亚医生的平均工资低于全国平均水平。该协会要求将薪酬至少提高25.4%，包括医生助理、护士和辅助人员的薪酬。

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护士短缺

拉脱维亚每千名居民有四名护士。相比之下，爱沙尼亚这一指标接近七名，立陶宛接近八名，而欧盟平均水平为每千人九名护士。

过去十年，医生工资增长了10.6%，护士工资增长了6.5%，而该国平均工资增长了31%。辅助人员的最低工资仍约为800欧元。拉脱维亚家庭医生协会主席阿莉塞·尼茨马内-艾什普雷呼吁政治人士加强护士、医生助理和助产士的地位，并强调此类人员短缺迫使医生承担他们的工作。

卫生部副国务秘书鲍里斯·克尼金斯指出，国家预算仍在制定中，因此现在谈论可能的资金规模还为时过早。与此同时，由于人口老龄化以及慢性病患者数量增加，对医疗服务的需求正在增长。

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