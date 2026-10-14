Ministerstwo Zdrowia Łotwy oszacowało dodatkowe potrzeby systemu ochrony zdrowia na przyszły rok na 826 mln euro. Największa część tej kwoty — 406 mln euro, czyli 49% całkowitych potrzeb — jest niezbędna do zwiększenia dostępności i jakości usług medycznych, informuje LSM English.

Środki na leki i wynagrodzenia

Kolejne 135 mln euro, według szacunków resortu, jest potrzebne na usprawnienie systemu refundacji leków i materiałów medycznych. W bieżącym roku niedobór finansowania refundowanych leków wynosi już 35 mln euro.

Na podwyżki wynagrodzeń dla medyków i innych pracowników sektora potrzeba 236 mln euro. Umożliwiłoby to podniesienie płac specjalistów medycznych o 24%, a pozostałych pracowników ochrony zdrowia — o 120 euro. Przewodnicząca Łotewskiego Stowarzyszenia Wiejskich Lekarzy Rodzinnych i deputowana Līga Kozlovska oświadczyła, że średnie wynagrodzenie łotewskich lekarzy, z wyjątkiem niektórych wysokospecjalistycznych zawodów, jest niższe od średniej krajowej. Stowarzyszenie domaga się podwyżki wynagrodzeń o co najmniej 25,4%, w tym dla asystentów lekarzy, pielęgniarek i personelu pomocniczego.

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Niedobór pielęgniarek

Na Łotwie przypadają cztery pielęgniarki na tysiąc mieszkańców. Dla porównania, w Estonii wskaźnik ten wynosi prawie siedem, na Litwie — prawie osiem, a średnia w Unii Europejskiej to dziewięć pielęgniarek na tysiąc mieszkańców.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat wynagrodzenia lekarzy wzrosły o 10,6%, a pielęgniarek o 6,5%, podczas gdy średnie wynagrodzenie w kraju zwiększyło się o 31%. Minimalne wynagrodzenie personelu pomocniczego nadal wynosi około 800 euro. Prezes Łotewskiego Stowarzyszenia Lekarzy Rodzinnych Alise Nicmane-Aišpure wezwała polityków do wzmocnienia pozycji pielęgniarek, asystentów lekarzy i położnych, podkreślając, że niedobór takiego personelu zmusza lekarzy do wykonywania ich pracy.

Zastępca sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Boriss Knigins zaznaczył, że budżet państwa jest jeszcze opracowywany, dlatego jest zbyt wcześnie, by mówić o możliwej wysokości finansowania. Jednocześnie zapotrzebowanie na usługi medyczne rośnie z powodu starzenia się społeczeństwa i zwiększania się liczby pacjentów z chorobami przewlekłymi.

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