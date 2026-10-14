МОЗ Латвії оцінило потреби медицини у 826 млн євро — LSM English

Міністерство охорони здоров’я Латвії оцінило додаткову потребу системи охорони здоров’я на наступний рік у 826 млн євро. Найбільша частина цієї суми — 406 млн євро, або 49% від загальної потреби, — необхідна для підвищення доступності та якості медичних послуг, повідомляє LSM English.

Кошти на ліки та зарплати

Ще 135 млн євро, за оцінкою відомства, необхідні для вдосконалення системи відшкодування вартості ліків і медичних матеріалів. У поточному році дефіцит фінансування відшкодовуваних препаратів уже становить 35 млн євро.

На підвищення оплати праці медиків та інших працівників сфери потрібно 236 млн євро. Це дало б змогу збільшити зарплати медичних фахівців на 24%, а іншим працівникам охорони здоров’я — на 120 євро. Голова Латвійської асоціації сільських сімейних лікарів, депутатка Ліга Козловська заявила, що середня зарплата латвійських лікарів, за винятком окремих високоспеціалізованих професій, нижча за середню по країні. Асоціація вимагає підвищити оплату праці щонайменше на 25,4%, зокрема для помічників лікарів, медсестер і допоміжного персоналу.

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Дефіцит медсестер

У Латвії налічується чотири медсестри на тисячу жителів. Для порівняння, в Естонії цей показник становить майже сім, у Литві — майже вісім, а середній рівень у Євросоюзі дорівнює дев’яти медсестрам на тисячу населення.

За останні десять років зарплати лікарів зросли на 10,6%, а медсестер — на 6,5%, тоді як середня зарплата в країні збільшилася на 31%. Мінімальна оплата праці допоміжного персоналу досі становить близько 800 євро. Президентка Латвійської асоціації сімейних лікарів Алісе Ніцмане-Айшпуре закликала політиків зміцнити становище медсестер, помічників лікарів і акушерок, наголосивши, що нестача такого персоналу змушує лікарів виконувати їхню роботу.

Заступник державного секретаря МОЗ Борисс Кнігінс зазначив, що державний бюджет ще формується, тому про можливий обсяг фінансування говорити зарано. Водночас попит на медичні послуги зростає через старіння населення та збільшення кількості пацієнтів із хронічними захворюваннями.

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