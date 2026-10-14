Министерство здравоохранения Латвии оценило дополнительную потребность системы здравоохранения на следующий год в 826 млн евро. Наибольшая часть этой суммы — 406 млн евро, или 49% от общей потребности, — необходима для повышения доступности и качества медицинских услуг, сообщает LSM English.

Средства на лекарства и зарплаты

Еще 135 млн евро, по оценке ведомства, необходимы для совершенствования системы возмещения стоимости лекарств и медицинских материалов. В текущем году дефицит финансирования возмещаемых препаратов уже составляет 35 млн евро.

На повышение оплаты труда медиков и других работников сферы необходимо 236 млн евро. Это позволило бы увеличить зарплаты медицинских специалистов на 24%, а другим работникам здравоохранения — на 120 евро. Глава Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, депутат Лига Козловска заявила, что средняя зарплата латвийских врачей, за исключением отдельных высокоспециализированных профессий, ниже средней по стране. Ассоциация требует повышения оплаты труда как минимум на 25,4%, в том числе для помощников врачей, медсестер и вспомогательного персонала.

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Дефицит медсестер

В Латвии насчитывается четыре медсестры на тысячу жителей. Для сравнения, в Эстонии этот показатель составляет почти семь, в Литве — почти восемь, а средний уровень в Евросоюзе равен девяти медсестрам на тысячу населения.

За последние десять лет зарплаты врачей выросли на 10,6%, а медсестер — на 6,5%, тогда как средняя зарплата в стране увеличилась на 31%. Минимальная оплата труда вспомогательного персонала по-прежнему составляет около 800 евро. Президент Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Айшпуре призвала политиков укрепить положение медсестер, помощников врачей и акушерок, подчеркнув, что нехватка такого персонала вынуждает врачей выполнять их работу.

Заместитель государственного секретаря Минздрава Борисс Книгинс отметил, что государственный бюджет еще формируется, поэтому говорить о возможном объеме финансирования пока рано. В то же время спрос на медицинские услуги растет из-за старения населения и увеличения числа пациентов с хроническими заболеваниями.

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