Исследователи связали стойкое клиническое улучшение состояния людей с резистентной к лечению депрессией, которым проводили глубокую стимуляцию мозга, со стимуляцией трёх путей белого вещества. Как сообщает News-Medical, результаты могут помочь точнее определять цели для этого исследовательского метода лечения.

Три нервных пути

Исследование, опубликованное 1 октября в American Journal of Psychiatry, охватило крупнейшую на сегодня многокогортную группу пациентов, которым применяли глубокую стимуляцию подмозолистой поясной извилины для лечения резистентной депрессии. В независимых группах участников длительное клиническое улучшение было связано со стимуляцией поясного пучка, малых щипцов, а также медиального крючковидного пучка / вентрального амигдалофугального пути.

Глубокая стимуляция мозга предполагает хирургическую установку электродов, которые подают электрические импульсы к определённым мозговым цепям. Её изучают как возможный вариант для людей с тяжёлой и длительной депрессией, недостаточно отвечающей на стандартные методы терапии.

Ориентация на связи мозга

Авторы использовали модели электрических полей, создаваемых стимуляцией, и карты структурных связей мозга. Они проверяли, насколько последовательно стимуляция достигала ранее определённых путей в данных нескольких клинических исследований, включая испытание BROADEN и когорту Университета Торонто.

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Через два года лечения у пациентов, не ответивших на терапию в разных центрах, выявили отсутствие вовлечения левого поясного пучка. В то же время исследователи не проверяли, улучшит ли результаты перемещение электродов для достижения этого пути.

Ограничения исследования

Учёные отметили, что стимуляция определённых путей вряд ли является единственным фактором ответа на лечение. Дальнейшие исследования должны установить, какие пациенты с наибольшей вероятностью получат пользу от такого вмешательства и как корректировать параметры стимуляции с течением времени.

Для части участников не были доступны индивидуальные данные диффузионной МРТ, поэтому в большинстве анализов использовали обобщённые карты связей мозга. В когорте Emory результаты были схожими при сравнении обобщённых карт с индивидуальными данными диффузионной МРТ.

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