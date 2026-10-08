英国首次为19岁患者移植睾丸组织——《卫报》

在英国爱丁堡，医生首次在该国为一名19岁患者移植了此前冷冻保存的睾丸组织。医生希望该组织能够在化疗后恢复精子生成，《卫报》报道。

患者的组织在三年前、接受严重血液疾病治疗前被取出并冷冻保存。化疗后，检测显示其精液中没有精子。该手术于8月由NHS Lothian的专家实施。

何时预计出结果

医生预计，数月内将能够确定移植的组织是否已开始产生有活力的精子。该组织含有精原干细胞，这些细胞负责从青春期开始形成精子。

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这名希望保持匿名的患者表示，这项手术让他对未来能够拥有自己的孩子燃起了希望。同时，他指出，目前尚不清楚干预是否会成功。

化疗后儿童的前景

冷冻精子是为年龄较大的青少年和成年男性保存生育能力的成熟方法，但对于青春期前的男孩，这一选择并不适用。化疗可能永久损害生成精子所必需的细胞。

这次移植是全球报告的第二例此类手术。在此之前，爱丁堡大学进行了长达十年的研究，Children with Cancer UK组织提供了资金支持。据该大学数据，英国已有超过1,200名患者、全球有3,100人保存了睾丸组织，以备未来可能使用。

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