W Edynburgu w Wielkiej Brytanii lekarze po raz pierwszy w kraju przeszczepili 19-letniemu pacjentowi wcześniej zamrożoną tkankę jądra. Lekarze mają nadzieję, że będzie ona mogła przywrócić produkcję plemników po chemioterapii, podaje The Guardian.

Tkankę pobrano od pacjenta i zamrożono trzy lata temu, przed leczeniem ciężkiej choroby krwi. Po chemioterapii badania wykazały brak plemników w nasieniu. Operację w sierpniu przeprowadzili specjaliści NHS Lothian.

Kiedy oczekiwane są wyniki

Lekarze oczekują, że w ciągu kilku miesięcy będą mogli ustalić, czy przeszczepiona tkanka zaczęła wytwarzać zdolne do życia plemniki. Zawiera ona spermatogonialne komórki macierzyste, które odpowiadają za powstawanie plemników od okresu dojrzewania.

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Pacjent, który chciał pozostać anonimowy, oświadczył, że procedura dała mu nadzieję na możliwość posiadania w przyszłości własnych dzieci. Jednocześnie zaznaczył, że obecnie nie wiadomo, czy interwencja zakończy się sukcesem.

Perspektywy dla dzieci po chemioterapii

Zamrażanie nasienia jest uznaną metodą zachowania płodności dla starszych nastolatków i dorosłych mężczyzn, jednak dla chłopców przed okresem dojrzewania opcja ta jest niedostępna. Chemioterapia może trwale uszkodzić komórki niezbędne do produkcji plemników.

Ten przeszczep był drugą tego rodzaju procedurą zgłoszoną na świecie. Poprzedziło go dziesięcioletnie badanie Uniwersytetu w Edynburgu, a wsparcie finansowe zapewniła organizacja Children with Cancer UK. Według danych uniwersytetu tkankę jąder do możliwego wykorzystania w przyszłości przechowano dla ponad 1 200 pacjentów w Wielkiej Brytanii i 3 100 osób na świecie.

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