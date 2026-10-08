В Эдинбурге в Великобритании медики впервые в стране пересадили 19-летнему пациенту ранее замороженную ткань яичка. Врачи надеются, что она сможет восстановить выработку сперматозоидов после химиотерапии, сообщает The Guardian.

Ткань у пациента извлекли и заморозили три года назад, перед лечением тяжелого заболевания крови. После химиотерапии анализы показали отсутствие сперматозоидов в сперме. Операцию в августе провели специалисты NHS Lothian.

Когда ожидают результат

Врачи ожидают, что в течение нескольких месяцев смогут установить, начала ли пересаженная ткань вырабатывать жизнеспособные сперматозоиды. Она содержит сперматогониальные стволовые клетки, которые отвечают за образование сперматозоидов с периода полового созревания.

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Пациент, пожелавший остаться анонимным, заявил, что процедура дала ему надежду на возможность в будущем иметь собственных детей. В то же время он отметил, что пока неизвестно, будет ли вмешательство успешным.

Перспектива для детей после химиотерапии

Замораживание спермы является устоявшимся способом сохранения фертильности для старших подростков и взрослых мужчин, однако для мальчиков до полового созревания этот вариант недоступен. Химиотерапия может навсегда повредить клетки, необходимые для выработки сперматозоидов.

Эта трансплантация стала второй процедурой такого типа, о которой сообщалось в мире. Ей предшествовало десятилетнее исследование Эдинбургского университета, а финансовую поддержку предоставила организация Children with Cancer UK. По данным университета, ткань яичек для возможного использования в будущем сохранили более чем для 1 200 пациентов в Великобритании и 3 100 человек в мире.

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