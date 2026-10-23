豪登省称近4000名护士短缺 — TimesLIVE

南非豪登省的公立医疗系统正超出设计能力运转，医疗机构缺少近4000名护士。该省卫生事务执行委员会成员费思·马齐布科表示，TimesLIVE报道。

马齐布科表示，在2025/26财年，该系统记录了超过2000万人次与医疗服务的接触。省级医院接诊了近580万名门诊患者，并收治了670807人。

医院人满为患

这名官员以克里斯·哈尼·巴拉格瓦纳特医院为例，该院官方设计容量为1500名患者，而目前床位数量接近2000张。她解释说，由于过度拥挤，患者可能需要长时间等待急诊科的空位。

她说，负担最重的是四所教学医院：巴拉格瓦纳特医院、夏洛特·马克塞凯医院、乔治·穆哈里医生医院和史蒂夫·比科医院。马齐布科指出，这些医院不仅为南非患者服务，也为其他非洲国家的患者服务。

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诊所排队与人员短缺

该省的基层医疗机构在2025/26年度接诊了8,026,972名患者，外展项目还覆盖了8,491,700人。马齐布科说，合计而言，这约为该财年与医疗系统的3300万人次接触。

她强调，护士工作负担过重且身心疲惫，导致其中一些人提前退休。与此同时，该省有失业医生，但由于人员和预算限制，当局无法雇用更多专业人员。

马齐布科表示，许多诊所缺少患者空间，甚至没有等候区，因此人们在雨中或寒冷天气里在建筑物外排队。该部门在Siyabaphilisa计划框架内购买了移动诊所，因为对一些居民来说，前往医疗机构的路费超过45兰特。

这名官员还呼吁商界代表与政府合作，在迪普斯洛特和奥利文豪特博斯建设医院，并对老旧诊所进行现代化改造。

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