В Гаутенге заявили о нехватке почти 4 тысяч медсестер — TimesLIVE

В провинции Гаутенг в ЮАР государственная система здравоохранения работает сверх расчетной мощности, а медицинским учреждениям не хватает почти 4 тысяч медсестер. Об этом заявила член исполнительного совета провинции по вопросам здравоохранения Фейт Мазибуко, сообщает TimesLIVE.

По словам Мазибуко, в 2025/26 финансовом году в системе зафиксировали более 20 млн контактов пациентов с медицинскими службами. Провинциальные больницы приняли почти 5,8 млн амбулаторных пациентов и госпитализировали 670 807 человек.

Переполненные больницы

Чиновница привела в пример больницу имени Криса Хани Барагваната, которая официально рассчитана на 1 500 пациентов, тогда как число коек в ней сейчас приближается к 2 тысячам. Она объяснила, что из-за перегруженности пациенты могут долго ждать свободного места в отделениях неотложной помощи.

По ее словам, наибольшую нагрузку испытывают четыре академические больницы: Барагваната, Шарлотты Максеке, доктора Джорджа Мухари и Стива Бико. Мазибуко отметила, что они обслуживают пациентов не только из ЮАР, но и из других стран Африки.

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Очереди в клиниках и нехватка персонала

Учреждения первичной медицинской помощи провинции в 2025/26 году приняли 8 026 972 пациентов, а выездные программы охватили еще 8 491 700 человек. В совокупности это составляет примерно 33 млн контактов с системой здравоохранения за финансовый год, сказала Мазибуко.

Она подчеркнула, что медсестры перегружены работой и истощены, из-за чего некоторые из них досрочно выходят на пенсию. В то же время в провинции есть безработные врачи, однако власти не могут нанять больше специалистов из-за кадровых и бюджетных ограничений.

По словам Мазибуко, во многих клиниках не хватает места для пациентов и даже зон ожидания, поэтому люди стоят в очередях за пределами зданий под дождем или на холоде. Департамент закупил мобильные клиники в рамках программы Siyabaphilisa, поскольку для некоторых жителей дорога до медицинского учреждения стоит более 45 рандов.

Чиновница также призвала представителей бизнеса сотрудничать с властями в строительстве больниц в Дипслоте и Оливенхаутбосе, а также в модернизации устаревших клиник.

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