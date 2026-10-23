В проспективном исследовании применение стандартизированного протокола ROCKY во время биопсии почек у пациентов с заранее определенными признаками высокого риска связали с низкой частотой тяжелых осложнений. Результаты, которые представят на конференции ASN Kidney Week 2026, проходящей 22–25 октября, сообщает News-Medical.

Результаты более тысячи процедур

Исследование охватило 1 096 биопсий почек, проведенных пациентам с заранее определенными факторами высокого риска. Тяжелые осложнения зафиксировали в 0,8% случаев. В исследовании не было случаев удаления почки или смертей, связанных с процедурой.

Частота тяжелых осложнений статистически значимо не различалась между биопсиями, проведенными стационарным и амбулаторным пациентам. Авторы также сообщили, что во всех процедурах была достигнута диагностическая точность.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Что предусматривает протокол

ROCKY расшифровывается как Renal-biopsy Optimized Care and Knowledge Yielding safety. Он объединяет структурированные этапы оценки пациента перед биопсией, коррекцию факторов риска, проведение процедуры под ультразвуковым контролем и систематическое наблюдение после нее.

По данным исследователей, пожилой возраст, нарушение функции почек, прием антиагрегантов или антикоагулянтов не были независимо связаны с тяжелыми осложнениями. Корреспондентный автор исследования Дарио Роккателло из Туринского университета отметил, что стандартизированный подход может расширить доступ к биопсии для пациентов, которым ранее ее могли не проводить из-за возраста, ожирения, диализа, антитромботического лечения или анатомических особенностей.

Читай нас в