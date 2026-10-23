W Gautengu brakuje niemal 4 tys. pielęgniarek — TimesLIVE

W prowincji Gauteng w RPA publiczny system opieki zdrowotnej działa ponad zakładaną wydajność, a placówkom medycznym brakuje niemal 4 tys. pielęgniarek. Poinformowała o tym Faith Mazibuko, członkini rady wykonawczej prowincji ds. zdrowia, podaje TimesLIVE.

Według Mazibuko w roku finansowym 2025/26 odnotowano ponad 20 mln kontaktów pacjentów z usługami medycznymi. Szpitale prowincjonalne przyjęły niemal 5,8 mln pacjentów ambulatoryjnych i hospitalizowały 670 807 osób.

Przepełnione szpitale

Urzędniczka podała przykład szpitala im. Chrisa Haniego Baragwanatha, który oficjalnie jest przeznaczony dla 1 500 pacjentów, podczas gdy liczba łóżek zbliża się tam obecnie do 2 tys. Wyjaśniła, że z powodu przeciążenia pacjenci mogą długo czekać na wolne miejsce na oddziałach ratunkowych.

Jak zaznaczyła, największe obciążenie odczuwają cztery szpitale akademickie: Baragwanath, Charlotte Maxeke, dr. George’a Mukhari oraz Steve’a Biko. Mazibuko wskazała, że obsługują one pacjentów nie tylko z RPA, lecz także z innych krajów Afryki.

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Kolejki w klinikach i niedobór personelu

Placówki podstawowej opieki zdrowotnej w prowincji przyjęły w 2025/26 roku 8 026 972 pacjentów, a programy wyjazdowe objęły kolejne 8 491 700 osób. Łącznie daje to około 33 mln kontaktów z systemem opieki zdrowotnej w roku finansowym, powiedziała Mazibuko.

Podkreśliła, że pielęgniarki są przeciążone pracą i wyczerpane, przez co część z nich przechodzi na wcześniejszą emeryturę. Jednocześnie w prowincji są bezrobotni lekarze, jednak władze nie mogą zatrudnić większej liczby specjalistów z powodu ograniczeń kadrowych i budżetowych.

Według Mazibuko w wielu klinikach brakuje miejsca dla pacjentów, a nawet poczekalni, dlatego ludzie stoją w kolejkach poza budynkami w deszczu lub chłodzie. Departament zakupił mobilne kliniki w ramach programu Siyabaphilisa, ponieważ dla niektórych mieszkańców dojazd do placówki medycznej kosztuje ponad 45 randów.

Urzędniczka wezwała również przedstawicieli biznesu do współpracy z władzami przy budowie szpitali w Diepsloot i Olivenhoutbosch oraz modernizacji przestarzałych klinik.

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