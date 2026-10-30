一项在英格兰和加拿大开展的随机临床试验显示，在患有2型糖尿病和肥胖症的18至45岁参与者中，54%的人在接受24周强化项目后实现了缓解期。常规医疗护理组的这一比例约为4%。ScienceDaily 报道称，相关结果在欧洲糖尿病研究协会年会上公布，并发表于《The Lancet Regional Health Americas》期刊。

研究如何开展

这项试验在英格兰和加拿大的三个研究中心开展，这些中心与莱斯特大学、麦吉尔大学和阿尔伯塔大学有关联。研究纳入了96名早发2型糖尿病患者，他们均未使用胰岛素。参与者的平均年龄为38岁，平均体重指数为35.2 kg/m²。

强化组参与者在前12周每天摄入800–900千卡，且每周两次进行受监督的有氧和力量训练，并每周自行训练一次。在接下来的12周中，他们转为旨在维持减重成果的饮食，并继续自主锻炼。项目开始时，在医疗监督下停用降糖药物；在没有白蛋白尿的情况下，也停用降血压药物。

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缓解期和体重变化

缓解期的定义是：在至少12周内未使用降糖药物，糖化血红蛋白HbA1c水平低于6.5%。这一状态意味着，在未用药情况下，血糖指标低于诊断阈值，但并不表示糖尿病已被永久治愈。

24周后，强化组50名参与者中有27人实现缓解期，常规护理组46人中有2人实现缓解期。经统计校正后，研究人员估计，强化项目参与者实现缓解期的可能性高出21倍。在有可用数据的干预组参与者中，平均体重下降了8.4公斤，从100.7公斤降至92.3公斤。对照组平均体重下降了1.2公斤，从103.2公斤降至102公斤。

试验中未记录到严重不良事件。与此同时，强化项目50名参与者中有43人至少出现一种副作用，而对照组46人中有6人出现副作用。在限制热量的早期阶段，最常记录到的是便秘、头痛、头晕或疲劳。作者强调，需要开展更长期的研究，以确定在脱离严格医疗监督的条件下，是否能够维持体重减轻、肌肉量和缓解期。

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