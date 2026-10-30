В рандомизированном клиническом исследовании, проведенном в Англии и Канаде, 54% участников в возрасте от 18 до 45 лет с диабетом 2 типа и ожирением достигли ремиссии за 24 недели интенсивной программы. В группе обычной медицинской помощи этот показатель составил около 4%. О результатах, представленных на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета и опубликованных в журнале The Lancet Regional Health Americas, сообщает ScienceDaily.

Как проводилось исследование

Испытание провели в трех исследовательских центрах Англии и Канады, связанных с Университетом Лестера, Университетом Макгилла и Университетом Альберты. В нем приняли участие 96 человек с ранним началом диабета 2 типа, не применявших инсулин. Средний возраст участников составил 38 лет, а средний индекс массы тела — 35,2 кг/м².

Участники интенсивной группы в течение первых 12 недель потребляли 800–900 килокалорий в день, выполняли контролируемые аэробные и силовые упражнения дважды в неделю, а также проводили одну самостоятельную тренировку еженедельно. В следующие 12 недель они переходили на рацион для поддержания сниженного веса и продолжали заниматься самостоятельно. В начале программы препараты для снижения уровня глюкозы, а также лекарства от артериального давления при отсутствии альбуминурии отменяли под медицинским наблюдением.

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Ремиссия и изменение веса

Ремиссией считали уровень гликированного гемоглобина HbA1c ниже 6,5% без препаратов для снижения уровня глюкозы в течение как минимум 12 недель. Такое состояние означает, что показатели сахара в крови находятся ниже диагностического порога без медикаментов, но не свидетельствует об окончательном излечении диабета.

Через 24 недели ремиссии достигли 27 из 50 участников интенсивной группы и двое из 46 человек в группе обычного ухода. После статистической корректировки исследователи оценили вероятность ремиссии для участников интенсивной программы как в 21 раз более высокую. Средняя масса тела среди участников группы вмешательства с доступными данными снизилась на 8,4 кг — со 100,7 до 92,3 кг. В контрольной группе она уменьшилась на 1,2 кг — со 103,2 до 102 кг.

Тяжелых нежелательных явлений в испытании не зафиксировали. В то же время как минимум один побочный эффект был у 43 из 50 участников интенсивной программы против шести из 46 в контрольной группе. На раннем этапе ограничения калорийности чаще всего фиксировали запор, головную боль, головокружение или усталость. Авторы подчеркнули, что необходимы более длительные исследования, чтобы выяснить, удастся ли сохранить потерю веса, мышечную массу и ремиссию вне условий тщательного медицинского сопровождения.

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