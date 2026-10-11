开发计划署警告发展中国家将遭受三重打击——《卫报》

联合国开发计划署（UNDP）警告称，发展中国家正同时面临能源危机、厄尔尼诺气候现象以及政府借贷成本急剧上升带来的压力。在国际货币基金组织和世界银行于泰国曼谷举行年度会议前夕，开发计划署负责人亚历山大·德克罗呼吁国际社会展现团结并采取协调行动。

贫困再次加剧的风险

据《卫报》报道，开发计划署的《没有恢复的时间》报告讨论了能源、气候和债务危机的叠加。中东战事重启后，近几周油价再次升至每桶100美元以上。

开发计划署估计，今年年初伊朗战争爆发后，各国政府采取的紧急措施在一定程度上保护了全球多达1.3亿最贫困人口，使其免受高物价的全部冲击。与此同时，各国进一步抑制价格上涨的资源正在耗尽，因此越来越多的政府不得不允许价格上涨影响民众。

德克罗表示，这些因素的叠加可能使数千万甚至数亿人重新陷入贫困。他说，到春季时情况可能会恶化，因为目前无论燃料价格、厄尔尼诺现象还是债券市场都看不到改善迹象。

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高成本贷款与削减支出

报告还指出，可能是千年来最强的厄尔尼诺现象可能造成大范围歉收，并提高极端天气事件的风险。与此同时，全球债券抛售正在推高发展中国家政府的融资成本。德克罗指出，这类国家目前的债券融资成本约为9%。

债务正义组织的一项单独研究显示，自2019年以来，被国际货币基金组织归类为处于债务困境或面临债务困境风险的低收入国家，教育预算平均削减了8%。其更广泛的公共支出减少了2%。

开发计划署呼吁多边贷款机构、捐助方和合作伙伴扩大获得可负担融资的渠道，使各国能够继续支持最脆弱的家庭。德克罗还提到了G20国家在Covid-19疫情期间为发展中国家实施的临时暂停偿还债务措施，并指出确保流动性措施的重要性。

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