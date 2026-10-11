Программа развития ООН (ПРООН) предупредила, что развивающиеся страны испытывают одновременное давление из-за энергетического кризиса, климатического явления Эль-Ниньо и стремительного удорожания государственных заимствований. Накануне ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка в Бангкоке, Таиланд, глава ПРООН Александр де Кроо призвал международное сообщество к солидарности и скоординированным действиям.

Риск нового роста бедности

Как сообщает The Guardian, в докладе ПРООН No Time to Recover говорится о сочетании энергетического, климатического и долгового кризисов. Цены на нефть в последние недели вновь превысили 100 долларов за баррель после возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

По оценке ПРООН, после начала войны в Иране в начале года экстренные меры правительств частично защитили до 130 миллионов беднейших людей мира от полного воздействия высоких цен. В то же время ресурсы государств для дальнейшего сдерживания роста цен исчерпываются, поэтому все больше правительств вынуждены позволять повышению цен отражаться на населении.

Де Кроо заявил, что совокупность этих факторов может вернуть в бедность десятки или даже сотни миллионов людей. По его словам, ситуация может ухудшиться к весне, поскольку сейчас не видно улучшения ни в отношении цен на топливо, ни Эль-Ниньо, ни на рынке облигаций.

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Дорогие кредиты и сокращение расходов

В докладе также отмечается, что сильнейшее за, возможно, тысячу лет проявление Эль-Ниньо может вызвать масштабные неурожаи и повысить риск экстремальных погодных явлений. Параллельно глобальная распродажа облигаций повышает стоимость финансирования для правительств развивающихся стран. Де Кроо отметил, что сейчас стоимость облигационного финансирования для таких государств составляет около 9%.

Отдельное исследование организации Debt Justice показало, что страны с низкими доходами, которые МВФ относит к государствам в состоянии долговых проблем или с риском их возникновения, с 2019 года сократили образовательные бюджеты в среднем на 8%. Их более широкие государственные расходы уменьшились на 2%.

ПРООН призвала многосторонних кредиторов, доноров и партнеров расширить доступ к доступному финансированию, чтобы страны могли продолжать поддержку наиболее уязвимых домохозяйств. Де Кроо также напомнил о временной приостановке выплат по долгам для развивающихся стран, которую государства G20 вводили во время пандемии Covid-19, и указал на важность мер по обеспечению ликвидности.

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