Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) ostrzegł, że kraje rozwijające się jednocześnie odczuwają presję z powodu kryzysu energetycznego, zjawiska klimatycznego El Niño oraz gwałtownie rosnących kosztów pożyczek rządowych. Przed dorocznymi spotkaniami MFW i Banku Światowego w Bangkoku w Tajlandii szef UNDP Alexander De Croo wezwał społeczność międzynarodową do solidarności i skoordynowanych działań.

Ryzyko ponownego wzrostu ubóstwa

Jak donosi The Guardian, raport UNDP „No Time to Recover” dotyczy połączenia kryzysów energetycznego, klimatycznego i zadłużeniowego. Ceny ropy w ostatnich tygodniach ponownie przekroczyły 100 dolarów za baryłkę po wznowieniu działań wojennych na Bliskim Wschodzie.

Według oceny UNDP, po rozpoczęciu wojny w Iranie na początku roku nadzwyczajne działania rządów częściowo ochroniły do 130 milionów najbiedniejszych ludzi na świecie przed pełnym skutkiem wysokich cen. Jednocześnie zasoby państw na dalsze ograniczanie wzrostu cen wyczerpują się, dlatego coraz więcej rządów jest zmuszonych pozwolić, by podwyżki cen dotknęły ludność.

De Croo oświadczył, że splot tych czynników może ponownie wepchnąć w ubóstwo dziesiątki, a nawet setki milionów ludzi. Według niego sytuacja może pogorszyć się do wiosny, ponieważ obecnie nie widać poprawy ani w zakresie cen paliw, ani El Niño, ani na rynku obligacji.

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Drogie kredyty i cięcia wydatków

W raporcie wskazano również, że najsilniejsze od prawdopodobnie tysiąca lat zjawisko El Niño może spowodować rozległe nieurodzaje i zwiększyć ryzyko ekstremalnych zjawisk pogodowych. Równolegle globalna wyprzedaż obligacji podnosi koszty finansowania dla rządów krajów rozwijających się. De Croo zaznaczył, że koszt finansowania obligacyjnego dla takich państw wynosi obecnie około 9%.

Oddzielne badanie organizacji Debt Justice wykazało, że kraje o niskich dochodach, które MFW zalicza do państw znajdujących się w trudnej sytuacji zadłużeniowej lub zagrożonych jej wystąpieniem, od 2019 roku zmniejszyły budżety edukacyjne średnio o 8%. Ich szersze wydatki publiczne spadły o 2%.

UNDP wezwał wielostronnych kredytodawców, darczyńców i partnerów do rozszerzenia dostępu do przystępnego finansowania, aby kraje mogły nadal wspierać najbardziej narażone gospodarstwa domowe. De Croo przypomniał również o tymczasowym zawieszeniu spłat zadłużenia dla krajów rozwijających się, które państwa G20 wprowadziły podczas pandemii Covid-19, oraz wskazał na znaczenie działań zapewniających płynność.

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