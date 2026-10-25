Fortune：魁北克枫糖浆储备或将于2月前耗尽

加拿大魁北克省的战略枫糖浆储备可能在2月前完全耗尽。管理该储备的魁北克枫糖浆生产商组织公布了这一预测，Fortune报道。

由三座仓库组成的储备

战略储备由位于魁北克的三座仓库组成，总共可储存约21.8万桶糖浆。新的糖浆将继续生产，但该储备将无法平抑可能出现的产量波动，而产量在很大程度上取决于天气条件。

加拿大是全球最大的枫糖浆生产国。2025年，加拿大占全球产量的75%以上，其中约90%的加拿大糖浆产自魁北克。

出口增长与产量下降

近年来，加拿大枫糖浆的需求不断增长，部分原因是对美国以外市场的销售扩大。目前，加拿大糖浆出口中约65%销往美国，而二十年前这一比例为80%。

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去年，在美国买家开始于预期关税实施前采购加拿大产品后，糖浆出口增长了近16%。相比之下，2024年出口增长了9%。与此同时，加拿大统计机构的数据显示，去年产量下降了5%。2026年前八个月，出口仅同比增长2.5%。

补充储备的需要

魁北克枫糖浆生产商组织副总经理西蒙·多雷-韦莱对《多伦多星报》表示，未来一年市场的糖浆供应是可靠的。同时，他表示，战略储备将在未来几年需要补充，2027年若能迎来成功的生产季将是可喜的。

在过去六年中，魁北克将生产能力提高了50%。这使得新增超过2100万个枫树汁采集点成为可能。

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