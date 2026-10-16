卡塔尔公司Qatari Diar于2025年宣布了一项价值300亿美元的项目，计划将埃及北部海岸的阿拉姆埃尔鲁姆改造成全年运营的豪华度假村。该公司隶属于卡塔尔国家资产基金。Interia报道称，海湾国家正在对埃及地中海沿岸进行大规模投资。

沿海投资

2024年，阿布扎比支付了350亿美元，获得开发拉斯埃尔赫克马4.06万英亩土地的权利。这是埃及历史上最大的外国投资。开发商Modon Holding计划在那里建设旅游设施、码头、机场、投资区和自由贸易区，以及31万套公寓和住宅。根据计划，这座新城市将容纳多达200万人居住。

另一个价值210亿美元的大型项目SouthMED由埃及Talaat Moustafa Group与国家合作实施。该项目于2024年推出。拉斯埃尔赫克马、阿拉姆埃尔鲁姆和SouthMED的建设及房地产销售已经开始。

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押注全年旅游业

开发商希望将这个迄今主要在短暂夏季接待富裕埃及人的地区，转变为面向游客和房地产买家的国际目的地。埃及当局也在投资道路、机场以及新阿拉曼的建设，这是一座为永久居住而规划的城市。

Emaar公司的Marassi度假村是此类发展的一个例子：其区域内拥有6.5公里海岸线、8000套住宅和公寓，以及12家豪华酒店。在夏季旺季，入住价格每晚可能超过1000美元。Emaar创始人兼董事总经理穆罕默德·阿拉巴尔表示，8月底，外国人占Marassi酒店住客的65%，其中几乎全部来自海湾国家。

与此同时，Travco Holidays负责人莫阿塔兹·塞德基认为，埃及北部海岸仍处于转型阶段，而非一个完全成熟的国际度假市场。他评估称，为了在海滩季以外吸引游客，该地区需要更多酒店、定期的全年航空连接、餐厅、会议中心和体育设施。

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