Katarska spółka Qatari Diar ogłosiła w 2025 roku projekt o wartości 30 mld dolarów, którego celem jest przekształcenie Alam el-Rum na północnym wybrzeżu Egiptu w całoroczny luksusowy kurort. Spółka należy do katarskiego państwowego funduszu aktywów. O zakrojonych na szeroką skalę inwestycjach państw Zatoki Perskiej na śródziemnomorskim wybrzeżu Egiptu informuje Interia.

Inwestycje na wybrzeżu

W 2024 roku Abu Zabi zapłaciło 35 mld dolarów za prawa do zagospodarowania 40,6 tys. akrów ziemi w Ras el-Hekma. Była to największa inwestycja zagraniczna w historii Egiptu. Deweloper Modon Holding planuje zbudować tam obiekty turystyczne, marinę, lotnisko, strefy inwestycyjne i strefy wolnego handlu, a także 310 tys. mieszkań i domów. Zgodnie z planem w nowym mieście ma mieszkać do 2 mln osób.

Kolejny duży projekt — SouthMED o wartości 21 mld dolarów — egipska Talaat Moustafa Group realizuje we współpracy z państwem. Został on przedstawiony w 2024 roku. Budowa i sprzedaż nieruchomości w Ras el-Hekma, Alam el-Rum i SouthMED już się rozpoczęły.

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Stawka na całoroczną turystykę

Deweloperzy liczą na przekształcenie regionu, który dotąd przyjmował głównie zamożnych Egipcjan w krótkim sezonie letnim, w międzynarodowy kierunek dla turystów i nabywców nieruchomości. Egipskie władze inwestują również w drogi, lotniska oraz budowę Nowego El Alamein — miasta przeznaczonego do stałego zamieszkania.

Przykładem takiego rozwoju jest kurort Marassi firmy Emaar: na jego terenie znajduje się 6,5 km wybrzeża, 8 tys. domów i mieszkań oraz 12 luksusowych hoteli. W szczycie sezonu letniego pobyt może tam kosztować ponad 1 tys. dolarów za noc. Według założyciela i dyrektora zarządzającego Emaar Mohameda Alabbara pod koniec sierpnia cudzoziemcy stanowili 65% gości hoteli Marassi, a niemal wszyscy pochodzili z państw Zatoki Perskiej.

Jednocześnie szef Travco Holidays Moataz Sedky uważa, że północne wybrzeże Egiptu nadal znajduje się na etapie transformacji, a nie jest w pełni ukształtowanym międzynarodowym rynkiem kurortów. Aby przyciągnąć gości poza sezonem plażowym, region potrzebuje dodatkowych hoteli, regularnych całorocznych połączeń lotniczych, restauracji, centrów konferencyjnych i obiektów sportowych — jego zdaniem.

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