W Australii rodziny wielopokoleniowe i grupy przyjaciół coraz częściej łączą siły, aby wynająć mieszkanie w warunkach ograniczonej podaży i rosnących stawek najmu. W Brisbane tacy wnioskodawcy stanowią około co piąty wniosek otrzymywany przez jedną z agencji nieruchomości, podaje ABC News Australia.

Agent nieruchomości Avi Khan powiedział, że potencjalni najemcy składają wnioski o mieszkanie jako kilka par, razem z rodzicami lub przyjaciółmi. Według niego przed federalnym budżetem w maju na jeden dom zwykle wpływało około 10 wniosków, podczas gdy obecnie jest ich 15–20.

Czynsz wzrósł ponad dwukrotnie

Mieszkaniec Perth Grady Tumat od 2019 roku mieszka z bratem i jeszcze jednym współlokatorem. Opowiedział, że w momencie wprowadzenia się czynsz wynosił 315 dolarów australijskich tygodniowo, a po ostatniej podwyżce osiągnął 760 dolarów. Oznacza to wzrost o 141% w ciągu siedmiu lat.

Tumat zaznaczył, że wspólne mieszkanie pozwala rozciągnąć budżet, jednak trzy osoby muszą dostosować się do niewielkiej przestrzeni. Jak powiedział, taki styl życia nie był tym, co wyobrażali sobie dla siebie, ale jest dla nich dostępną opcją.

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Niedobór mieszkań dla najemców

Według danych platformy Domain ogólnokrajowy wskaźnik pustostanów na rynku najmu w Australii w kwartale wrześniowym wyniósł 1% — do wynajęcia dostępna była tylko jedna na 100 nieruchomości. W stolicach stanów poza Sydney i Melbourne niedobór podaży był jeszcze bardziej dotkliwy.

Lyndall Bryant, starsza wykładowczyni ekonomii nieruchomości na Queensland University of Technology, powiedziała, że uwaga polityki państwowej koncentruje się przede wszystkim na nabywcach mieszkań. Stwierdziła również, że zmiany w zasadach negative gearing i podatku od zysków kapitałowych, wprowadzone do federalnego budżetu, osłabiły inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe i postawiły najemców w trudniejszej sytuacji.

Australijski rząd federalny podniósł świadczenia w ramach programu Commonwealth Rental Assistance w 2023 i 2024 roku, a także uzgodnił z przywódcami stanów i terytoriów dążenie do bardziej spójnych zasad ochrony praw najemców. Związki zawodowe i grupy działające na rzecz praw mieszkaniowych z kolei wezwały do wprowadzenia limitów czynszów i wieloletnich umów najmu.

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