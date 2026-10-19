W Pakistanie liczbę dokumentów dotyczących nieruchomości, których banki wymagają od osób ubiegających się o kredyty w ramach programu Apna Ghar, ograniczono do pięciu i ujednolicono. Zrobiono to na polecenie premiera Shehbaza Sharifa, a Bank Państwowy Pakistanu wysłał już bankom oficjalne instrukcje, informuje Dawn.

Uproszczenie wymogów bankowych

Pakistańskie Ministerstwo Mieszkalnictwa i Robót oświadczyło, że zmiany mają uprościć składanie wniosków i ułatwić dostęp do finansowania mieszkaniowego. Wcześniej do resortu wpływały skargi, że banki wymagały od wnioskodawców dużej liczby dokumentów.

Wśród dokumentów wskazanych przez ministerstwo są pismo o przekazaniu i posiadaniu nieruchomości, plan działki, zezwolenie na hipotekę oraz dokumenty dotyczące rejestracji hipoteki. Resort uważa, że nowe zasady ułatwią uzyskanie kredytów osobom kupującym lub budującym pierwsze mieszkanie.

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Warunki programu i kwalifikujące się nieruchomości

Program premiera Apna Ghar jest ogólnokrajową inicjatywą kredytów mieszkaniowych realizowaną przez Ministerstwo Mieszkalnictwa i Robót. Na jego warunkach rząd Pakistanu udziela kredytów do 10 mln rupii pakistańskich na budowę mieszkań.

Ujednolicone wymogi dotyczą różnych kategorii nieruchomości. Należą do nich obiekty miejskich organów rozwoju, towarzystw mieszkaniowych i prywatnych projektów mieszkaniowych; nieruchomości miejskie w systemie ewidencji gruntów lub będące własnością wolną od obciążeń; obiekty ze specjalnymi lub historycznymi zapisami; a także działki, domy i mieszkania Defence Housing Authority.

Lista obejmuje również nieruchomości dzierżawione w kantonach oraz te zarządzane przez Military Estate Office, nieruchomości wiejskie w rejestrze gruntów, rządowe programy mieszkaniowe i majątek Evacuee Trust. Finansowanie może zostać przyznane dla nieruchomości, dla których rząd Pendżabu lub upoważnione organy innych prowincji wydały Green Property Certificates. Zgodnie z dokumentem przekazanym mediom, takie certyfikaty potwierdzają prawo własności i posiadanie, dlatego nie wymagają przedstawienia dodatkowych historycznych ani odrębnych dokumentów własności.

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