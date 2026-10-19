В Пакистане количество документов на недвижимость, которые банки требуют от заявителей на кредиты по программе Apna Ghar, сократили до пяти и стандартизировали. Это было сделано по указанию премьер-министра Шехбаза Шарифа, а Государственный банк Пакистана уже направил банкам официальные инструкции, сообщает Dawn.

Упрощение требований банков

Министерство жилищного строительства и работ Пакистана заявило, что изменения должны упростить подачу заявок и облегчить доступ к жилищному финансированию. Ранее в ведомство поступали жалобы на то, что банки требовали от заявителей большое количество документов.

Среди документов, названных министерством, — письмо о передаче и владении объектом, план участка, разрешение на ипотеку и документы о регистрации ипотеки. В ведомстве считают, что новые правила облегчат получение кредитов для тех, кто покупает или строит первое жилье.

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Условия программы и приемлемая недвижимость

Программа премьер-министра Apna Ghar является общенациональной инициативой жилищного кредитования, которую реализует Министерство жилищного строительства и работ. По ее условиям правительство Пакистана предоставляет кредиты до 10 млн пакистанских рупий на строительство жилья.

Стандартизированные требования распространяются на различные категории имущества. Среди них — объекты городских органов развития, жилищных обществ и частных жилищных проектов; городская недвижимость в системе земельно-регистрационного учета или в свободной собственности; объекты со специальными или историческими записями; а также участки, дома и квартиры Defence Housing Authority.

В перечень также входят арендованные объекты в кантонах и те, которые находятся под управлением Military Estate Office, сельская недвижимость в земельном реестре, государственные жилищные программы и имущество Evacuee Trust. Финансирование может предоставляться для объектов, в отношении которых правительство Пенджаба или уполномоченные органы других провинций выдали Green Property Certificates. Согласно документу, переданному СМИ, такие сертификаты подтверждают право собственности и владение, поэтому не требуют предоставления дополнительных исторических или отдельных документов о собственности.

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