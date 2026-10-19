在巴基斯坦，银行向Apna Ghar计划贷款申请人要求提供的房产文件数量已缩减至五份并实现标准化。这一举措是根据总理夏巴兹·谢里夫的指示实施的，巴基斯坦国家银行已向各银行发送正式指引，Dawn报道。

简化银行要求

巴基斯坦住房和工程部表示，这些调整旨在简化申请流程并便利获得住房融资。此前，该部门曾收到投诉称，银行要求申请人提交大量文件。

该部列出的文件包括房产转让及占有证明信、地块平面图、抵押许可函和抵押登记文件。该部门认为，新规定将使购买或建造首套住房的人更容易获得贷款。

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计划条件与符合条件的房产

总理的Apna Ghar计划是一项由住房和工程部实施的全国性住房贷款倡议。根据该计划条款，巴基斯坦政府为住房建设提供最高1000万巴基斯坦卢比的贷款。

标准化要求适用于不同类别的房产，包括城市发展机构、住房协会和私人住宅项目的房产；纳入土地登记系统或属于自由所有权的城市房产；具有特殊或历史记录的房产；以及Defence Housing Authority的地块、房屋和公寓。

该清单还包括位于军营区的租赁房产和由Military Estate Office管理的房产、土地登记册中的农村房产、政府住房计划以及Evacuee Trust财产。对于旁遮普省政府或其他省份授权机构已签发Green Property Certificates的房产，可以提供融资。根据提交给媒体的一份文件，此类证书确认所有权和占有权，因此无需提交额外的历史性或单独的所有权文件。

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