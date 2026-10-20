阿联酋开发商Arada正在沙特阿拉伯利雅得启动一个价值140亿迪拉姆、即38亿美元的住宅项目。该公司还计划在三至五年内在沙特建造10万套住房，《The National》报道。

阿尔里马尔项目

Arada在沙特阿拉伯的首个综合体将位于利雅得东北部发展走廊的阿尔里马尔区。开发用地面积为250万平方米。《The National》的报道指出，该项目面积将达320万平方米。

该综合体计划建设3,500套别墅和联排别墅。此外，项目还将配备学校、零售设施、社区中心、体育设施和绿地。项目计划种植10万棵树，其灵感来自Arada正在沙迦酋长国开发的Masaar住宅社区。

建设计划于2027年年中开始，并在五年内完成。Arada首席执行官艾哈迈德·阿尔霍沙伊比表示，住房价格将为每平方英尺1,000至1,400沙特里亚尔。

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扩张计划

Arada在沙特阿拉伯的发展将由Arada KSA负责，该机构与沙特房地产投资者Xtopia共同成立。Xtopia董事长穆罕默德·阿尔达班将担任Arada KSA董事长。

根据该公司数据，Arada KSA可使用位于利雅得、吉达和麦加、面积达1,000万平方米的土地储备。其总价值估计为490亿迪拉姆。Arada还在筹备吉达和麦加的新项目。

总体而言，该集团预计在三至五年内在不同国家拥有20万套住房，其中一半预计位于沙特阿拉伯。阿尔里马尔项目计划通过一个由沙特阿拉伯资本市场管理局监管、并由Al Rajhi Capital管理的投资结构融资。阿尔霍沙伊比表示，大部分融资预计将来自该基金和一家银行。

沙特阿拉伯力争在Sakani计划框架下，到2030年将拥有住房的公民比例提高至70%。截至2024年底，该比例超过66%，获得国家住房支持的人数达到100万。

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