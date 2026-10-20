Deweloper Arada ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich uruchamia w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej projekt mieszkaniowy o wartości 14 mld dirhamów, czyli 3,8 mld dolarów. Firma planuje również zbudować w królestwie 100 tys. domów w ciągu trzech do pięciu lat, informuje The National.

Projekt w Al Rimal

Pierwszy kompleks Arada w Arabii Saudyjskiej powstanie w dzielnicy Al Rimal, w północno-wschodnim korytarzu rozwoju Rijadu. Działka pod zabudowę ma powierzchnię 2,5 mln metrów kwadratowych. W materiale The National wskazano, że powierzchnia projektu wyniesie 3,2 mln metrów kwadratowych.

W kompleksie planowana jest budowa 3 500 willi i domów szeregowych. Mają się tam również znaleźć szkoła, obiekty handlowe, centrum społecznościowe, obiekty sportowe i tereny zielone. Projekt przewiduje posadzenie 100 tys. drzew i jest inspirowany osiedlem mieszkaniowym Masaar, które Arada rozwija w emiracie Szardża.

Rozpoczęcie budowy planowane jest na połowę 2027 roku, a zakończenie — w ciągu pięciu lat. Ceny mieszkań będą wynosić od 1 000 do 1 400 riali saudyjskich za stopę kwadratową, poinformował dyrektor generalny Arada Ahmed Alkhoshaibi.

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Plany ekspansji

Rozwojem Arada w Arabii Saudyjskiej zajmie się Arada KSA — struktura utworzona wspólnie z saudyjskim inwestorem nieruchomościowym Xtopia. Przewodniczącym Arada KSA zostanie prezes Xtopia Mohammed Al Dabbaan.

Według danych firmy Arada KSA ma dostęp do banku gruntów o powierzchni 10 mln metrów kwadratowych w Rijadzie, Dżuddzie i Mekce. Jego łączną wartość szacuje się na 49 mld dirhamów. Arada przygotowuje także nowe projekty w Dżuddzie i Mekce.

Łącznie grupa zakłada, że w ciągu trzech do pięciu lat będzie mieć 200 tys. domów w różnych krajach, przy czym połowa tej liczby ma przypaść na Arabię Saudyjską. Projekt w Al Rimal ma być finansowany poprzez strukturę inwestycyjną regulowaną przez saudyjski Urząd Rynku Kapitałowego i zarządzaną przez Al Rajhi Capital. Według Alkhoshaibiego większość finansowania ma pochodzić z funduszu i banku.

Arabia Saudyjska dąży do zwiększenia udziału obywateli posiadających własne mieszkania do 70% do 2030 roku w ramach programu Sakani. Pod koniec 2024 roku wskaźnik ten przekroczył 66%, a liczba odbiorców państwowego wsparcia mieszkaniowego osiągnęła 1 mln.

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