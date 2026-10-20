W USA liczba niezakończonych transakcji sprzedaży mieszkań we wrześniu spadła o 7,3% w porównaniu z sierpniem i o 11,3% rok do roku. Wskaźnik odzwierciedla podpisane umowy kupna mieszkań z rynku wtórnego. Jak podaje CNBC, na rynek wpłynął gwałtowny wzrost stawek kredytów hipotecznych.

Stawki kredytów hipotecznych wzrosły

Średnia stawka 30-letniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu na początku września wynosiła około 6,8%, a pod koniec miesiąca osiągnęła 7,6%, według Mortgage News Daily. Główny ekonomista National Association of Realtors Lawrence Yun zauważył, że dostępność mieszkań zależy bardziej od zmian stawek kredytów hipotecznych niż od wzrostu zatrudnienia i dochodów.

Sprzedaż zmniejszyła się we wszystkich regionach kraju. Największy miesięczny spadek odnotowano na Południu — o 8,2%, a także na Zachodzie USA — o 9,2%.

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Budownictwo i nastroje deweloperów

Budownictwo mieszkaniowe we wrześniu również osłabło. Liczba rozpoczętych budów domów jednorodzinnych spadła o 4,56% — do rocznego tempa 859 tys., według Biura Spisu Ludności USA. Był to najniższy poziom od września 2025 roku. Liczba pozwoleń na budowę, będąca wskaźnikiem przyszłej aktywności, zmniejszyła się w ciągu miesiąca o 4%.

Ekonomista Nationwide Financial Ben Ayers oczekuje słabej aktywności budowlanej również w 2027 roku. Jak powiedział, deweloperzy próbują sprzedać już istniejące projekty, oferując zniżki i zachęty, co wywiera presję na ich zyski. Jednocześnie wskaźnik nastrojów deweloperów w październiku spadł do najniższego poziomu od 14 lat: pogorszyły się oceny bieżącej sprzedaży, oczekiwania dotyczące przyszłości oraz wskaźnik napływu kupujących.

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