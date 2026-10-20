В США число незавершенных сделок по продаже жилья в сентябре сократилось на 7,3% по сравнению с августом и на 11,3% в годовом выражении. Показатель отражает подписанные контракты на покупку вторичного жилья. Как сообщает CNBC, на рынок повлиял резкий рост ипотечных ставок.

Ипотечные ставки выросли

Средняя ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой в начале сентября составляла около 6,8%, а к концу месяца достигла 7,6%, по данным Mortgage News Daily. Главный экономист Национальной ассоциации риелторов Лоуренс Юн отметил, что доступность жилья больше зависит от изменений ипотечных ставок, чем от роста занятости и доходов.

Продажи сократились во всех регионах страны. Наибольшее месячное падение зафиксировали на Юге — на 8,2%, а также на Западе США — на 9,2%.

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Строительство и настроения застройщиков

Жилищное строительство в сентябре также ослабло. Число начатых строительств односемейных домов снизилось на 4,56% — до годового темпа в 859 тысяч, по данным Бюро переписи населения США. Это самый низкий уровень с сентября 2025 года. Число разрешений на строительство, являющееся индикатором будущей активности, за месяц уменьшилось на 4%.

Экономист Nationwide Financial Бен Айерс ожидает слабой строительной активности и в 2027 году. По его словам, застройщики пытаются продать уже имеющиеся проекты, предлагая скидки и стимулы, что оказывает давление на их прибыль. В то же время показатель настроений застройщиков в октябре опустился до самого низкого уровня за 14 лет: ухудшились оценки текущих продаж, ожидания относительно будущего и показатель потока покупателей.

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