美国9月待完成房屋销售数量较8月下降7.3%，同比下降11.3%。该指标反映二手房购买合同的签署情况。正如CNBC报道，抵押贷款利率大幅上升对市场造成了影响。

抵押贷款利率上升

据Mortgage News Daily的数据，9月初30年期固定利率抵押贷款的平均利率约为6.8%，到月底达到7.6%。全美房地产经纪人协会首席经济学家劳伦斯·尹指出，住房可负担性更多取决于抵押贷款利率的变化，而非就业和收入增长。

全国所有地区的销售均有所下降。南部地区录得最大的月度降幅，为8.2%；美国西部也下降了9.2%。

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建筑活动和开发商情绪

9月住宅建设也走弱。根据美国人口普查局的数据，独栋住宅开工量下降4.56%，年化速度降至85.9万套。这是自2025年9月以来的最低水平。作为未来活动指标的建筑许可数量当月减少4%。

Nationwide Financial经济学家本·艾尔斯预计，2027年的建筑活动也将疲弱。他表示，开发商正试图通过提供折扣和激励措施来出售已有项目，这对其利润构成压力。同时，10月开发商情绪指标降至14年来最低水平：对当前销售的评估、对未来的预期以及买家到访量指标均有所恶化。

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