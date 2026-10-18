在澳大利亚，面对房源供应有限和租金上涨，多代同堂家庭及朋友群体越来越多地联合起来租房。ABC News Australia 报道称，在布里斯班，这类申请者约占一家房地产中介收到的每五份申请中的一份。

房地产经纪人阿维·汗表示，潜在租客以多对伴侣、与父母一起或与朋友一起的形式申请住房。他说，在5月联邦预算案之前，一套房屋通常会收到约10份申请，而现在申请数量为15至20份。

租金上涨超过一倍

珀斯居民格雷迪·图马特自2019年以来一直与兄弟及另一名室友同住。他说，入住时的租金为每周315澳元，在最近一次上涨后达到760澳元。这意味着七年间上涨了141%。

图马特指出，合租能够让预算更宽裕，但三个人不得不适应狭小的空间。他说，这种生活方式并不是他们曾为自己设想的，但这是他们负担得起的选择。

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租客面临住房短缺

根据Domain平台的数据，在9月季度，澳大利亚全国租赁住房空置率为1%——每100套房产中仅有一套可供出租。在悉尼和墨尔本以外的州首府城市，供应短缺更加严重。

昆士兰科技大学房地产经济学高级讲师林达尔·布莱恩特表示，政府政策关注的重点主要是购房者。她还表示，纳入联邦预算案的负扣税规则和资本利得税调整削弱了对住宅房地产的投资，并使租客处境更加困难。

澳大利亚联邦政府在2023年和2024年提高了英联邦租金援助计划的补贴，并与各州和领地领导人达成协议，推动制定更一致的租客权利保护规则。工会和住房权益团体则呼吁实施租金限制和多年期租赁合同。

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