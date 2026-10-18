В Австралии многопоколенные семьи и группы друзей все чаще объединяются, чтобы арендовать жилье на фоне ограниченного предложения и растущих арендных ставок. В Брисбене такие заявители составляют примерно каждую пятую заявку, получаемую одним из агентств недвижимости, сообщает ABC News Australia.

Агент по недвижимости Ави Хан заявил, что потенциальные арендаторы подают заявки на жилье несколькими парами, вместе с родителями или друзьями. По его словам, до федерального бюджета в мае на один дом обычно поступало около 10 заявок, тогда как сейчас их число составляет 15–20.

Аренда выросла более чем вдвое

Житель Перта Грейди Тумат с 2019 года живет вместе с братом и еще одним соседом. Он рассказал, что на момент заселения арендная плата составляла 315 австралийских долларов в неделю, а после последнего повышения достигла 760 долларов. Это означает рост на 141% за семь лет.

Тумат отметил, что совместное проживание позволяет растянуть бюджет, однако трем людям приходится приспосабливаться к небольшому пространству. По его словам, такой образ жизни не был тем, который они представляли для себя, но это доступный для них вариант.

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Дефицит жилья для арендаторов

По данным платформы Domain, в сентябрьском квартале общенациональный уровень вакантности арендного жилья в Австралии составлял 1% — для аренды был доступен лишь один из 100 объектов. В столицах штатов за пределами Сиднея и Мельбурна дефицит предложения был еще острее.

Старший преподаватель экономики недвижимости Квинслендского технологического университета Линдалл Брайант заявила, что внимание государственной политики преимущественно сосредоточено на покупателях жилья. Она также сказала, что изменения правил negative gearing и налога на прирост капитала, внесенные в федеральный бюджет, ослабили инвестиции в жилую недвижимость и поставили арендаторов в более сложное положение.

Федеральное правительство Австралии повышало выплаты по программе Commonwealth Rental Assistance в 2023 и 2024 годах, а также договорилось с руководителями штатов и территорий двигаться к более согласованным правилам защиты прав арендаторов. Профсоюзы и правозащитные группы в сфере жилья, со своей стороны, призвали ввести ограничения арендной платы и многолетние договоры аренды.

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