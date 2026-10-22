Цены на жилье во всех столицах Австралии снизились впервые за 15 лет — это лишь второй такой случай за всю историю наблюдений. Как сообщает The Guardian, такие данные содержатся в отчете Domain о ценах на дома за сентябрьский квартал 2026 года.

Падение в Сиднее и Мельбурне

В Сиднее медианная цена дома за квартал упала на 4,7% — до 1,66 млн австралийских долларов. Это самый низкий показатель за два года.

В Мельбурне цены снижались третий квартал подряд: за сентябрьский квартал они упали на 3,3%, а медианная стоимость дома составила 1,014 млн австралийских долларов. Это самое большое квартальное снижение для города за четыре года.

Рекордные темпы снижения

Наибольший спад зафиксировали в Перте, где цены на дома уменьшились на рекордные 4,7%. В Брисбене и Аделаиде также зарегистрировали самое сильное квартальное падение цен за все время ведения статистики.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Главный экономист Domain по жилой недвижимости Никола Пауэлл заявила, что спад охватил разные регионы и сегменты рынка: дешевеют как дома, так и квартиры. По ее словам, объекты продаются дольше, у покупателей больше возможностей для торга, а продавцам приходится корректировать ценовые ожидания.

Пауэлл связала снижение с высокими процентными ставками, длительным давлением стоимости жизни и изменениями в налоговой политике в отношении инвестиций в жилье. Согласно отчету, ограниченные возможности покупателей получать кредиты также сдерживают продажи.

Экономистка отметила, что во многих столицах предложение жилья достигло самого высокого уровня за несколько лет, что создает возможности для покупателей со стабильным финансированием. Пауэлл не исключила, что медианная цена дома в Мельбурне до конца года может опуститься ниже 1 млн австралийских долларов.

Экономисты Morgan Stanley прогнозируют, что рынок может достичь самой низкой точки во второй половине 2027 года. Они ожидают, что падение от пикового уровня до минимума может составить 15%.

Читай нас в