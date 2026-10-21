Спрос на ипотеку в США упал на 5,3% несмотря на снижение ставок — CNBC

В США общий объем заявок на ипотеку за прошлую неделю сократился на 5,3% по сравнению с предыдущей неделей, хотя ставки по кредитам несколько снизились. Об этом со ссылкой на сезонно скорректированный индекс Ассоциации ипотечных банков сообщает CNBC.

Ставка снизилась впервые более чем за два месяца

Средняя договорная ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой для кредитов, соответствующих установленным требованиям и не превышающих 832 750 долларов, снизилась с 7,50% до 7,41%. Количество пунктов, включая комиссию за оформление кредита, уменьшилось с 0,83 до 0,75 для заемщиков с первоначальным взносом 20%.

Экономист Ассоциации ипотечных банков Джоэл Кан отметил, что ставки снизились впервые более чем за два месяца. В то же время этого оказалось недостаточно для оживления заявок как на покупку жилья, так и на рефинансирование.

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Заявки на покупку и рефинансирование падают

Количество заявок на рефинансирование за неделю сократилось на 2%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 59%. Ставки сейчас более чем на один процентный пункт выше, чем год назад, поэтому круг заемщиков, которым может быть выгодно рефинансирование, остается небольшим.

Заявки на кредиты для покупки жилья упали на 7% за неделю и на 18% в годовом выражении. По данным Национальной ассоциации риелторов, в сентябре также резко сократилось число незавершенных продаж жилья, измеряемых по подписанным контрактам.

Доля ипотечных кредитов с регулируемой ставкой осталась на уровне 10,5%. По словам Кана, ставки по таким кредитам были почти на один процентный пункт ниже ставок по 30-летней фиксированной ипотеке, что давало квалифицированным покупателям возможность получить более низкую первоначальную ставку.

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