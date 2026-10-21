尽管利率下降，美国抵押贷款需求仍下滑5.3%——CNBC

美国抵押贷款申请总量上周较前一周下降5.3%，尽管贷款利率有所下调。据CNBC援引美国抵押贷款银行家协会经季节性调整后的指数报道。

利率两个多月来首次下降

符合规定且贷款余额不超过832,750美元的30年期固定利率抵押贷款平均合同利率从7.50%降至7.41%。对于首付20%的借款人，包括贷款发起费用在内的点数从0.83降至0.75。

美国抵押贷款银行家协会经济学家乔尔·坎表示，利率两个多月来首次下降。但这不足以提振购房和再融资申请。

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购房和再融资申请下降

再融资申请数量一周内下降2%，较去年同期下降59%。目前利率比一年前高出超过一个百分点，因此可能从再融资中获益的借款人群体仍然很小。

购房贷款申请一周内下降7%，同比下降18%。根据全美房地产经纪人协会的数据，按已签署合同衡量的待完成房屋销售数量在9月也大幅减少。

浮动利率抵押贷款的占比维持在10.5%。坎表示，此类贷款的利率比30年期固定利率抵押贷款低近一个百分点，使符合条件的购房者能够获得更低的初始利率。

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