台湾台北市65岁及以上居民的占比在8月达到24.76%，是该国22个行政区域中的最高水平。同时，该市第二季度有74.47%的住宅楼龄超过30年，为台湾第二高，《台北时报》报道。

人口老龄化与老旧住房存量

总体而言，台湾22个地区中已有17个成为“超高龄社会”，即65岁及以上人群至少占总人口的五分之一。桃园、台中、新竹市、新竹县和连江县尚未达到这一门槛。

高力国际台湾公司租户服务主管黄舒卫表示，该市不仅应考虑建筑物的楼龄，还应考虑与之相关的安全和健康风险。他认为，主要着眼于重建收益的政策无法解决社会问题。他还指出，较年轻居民的外流正在加剧人口结构失衡。

黄舒卫提议协调不同部门的行动，并结合反向抵押贷款、老年人照护信托和保险等工具。他表示，这可以将与老旧住房相关的资本转化为收入来源。他还提到了租赁管理和住房交换服务。

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高房价挤走年轻买家

信义房屋研究项目经理曾敬德表示，台北的发展早于许多其他地区，因此老年人居住在老旧建筑中的问题在这里尤为严重。近年来，当局推动在住宅楼安装电梯，但并非所有地方都有足够空间。

Housing Trend Institute总经理何世昌将年轻人和中年人的外流与首都高昂的房地产价格联系起来。台北二手房市场公寓的平均价格约为每坪80万新台币，每坪面积为3.3平方米；而预售房产的价格通常超过每坪100万新台币。因此，买家正在基隆、新北和桃园寻找住房，并可从这些地方通勤至首都。

根据台湾内政部信息平台的数据，全国住房的平均楼龄在第二季度为34.46年。只有桃园、新竹县和金门的建筑平均楼龄低于30年。最老的住房存量出现在澎湖县，平均楼龄为44.33年。

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