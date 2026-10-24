W Tajpej na Tajwanie udział mieszkańców w wieku 65 lat i starszych osiągnął w sierpniu 24,76% — to najwyższy wskaźnik wśród 22 regionów administracyjnych kraju. Jednocześnie 74,47% mieszkań w mieście w drugim kwartale miało ponad 30 lat, co jest drugim najwyższym wskaźnikiem na Tajwanie, podaje Taipei Times.

Starzejące się społeczeństwo i stary zasób mieszkaniowy

Łącznie 17 z 22 regionów Tajwanu stało się już „superstarzejącymi się społeczeństwami”, w których osoby w wieku 65 lat i starsze stanowią co najmniej jedną piątą populacji. Progu tego nie osiągnęły jeszcze Taoyuan, Taichung, miasto Hsinchu, powiat Hsinchu i powiat Lienchiang.

Huang Shu-wei, dyrektor ds. usług dla najemców w Colliers International Taiwan, powiedział, że miasto powinno brać pod uwagę nie tylko wiek budynków, lecz także związane z nim zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia. Jego zdaniem polityka skupiona głównie na korzyściach z przebudowy nie rozwiązuje problemów społecznych. Wskazał także na odpływ młodszych mieszkańców, który pogłębia nierównowagę demograficzną.

Huang zaproponował koordynację działań różnych instytucji oraz łączenie takich narzędzi jak odwrócona hipoteka, trusty opieki nad osobami starszymi i ubezpieczenia. Jak powiedział, mogłoby to przekształcić kapitał związany ze starymi mieszkaniami w źródło dochodu. Wspomniał również o usługach zarządzania najmem i wymiany mieszkań.

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Wysokie ceny wypierają młodszych kupujących

Tseng Ching-te, kierownik projektów badawczych w Sinyi Realty, zauważył, że Tajpej rozwijało się wcześniej niż wiele innych obszarów, dlatego problem osób starszych mieszkających w starych budynkach jest tam szczególnie dotkliwy. W ostatnich latach władze promowały instalowanie wind w budynkach mieszkalnych, jednak nie wszędzie jest na to wystarczająco dużo miejsca.

Ho Shih-chang, dyrektor generalny Housing Trend Institute, powiązał odpływ młodych i osób w średnim wieku z wysokimi cenami nieruchomości w stolicy. Średnia cena mieszkań na rynku wtórnym w Tajpej wynosi około 800 tys. nowych dolarów tajwańskich za ping o powierzchni 3,3 metra kwadratowego, podczas gdy nieruchomości w przedsprzedaży często kosztują ponad 1 mln nowych dolarów tajwańskich za ping. Z tego powodu kupujący szukają mieszkań w Keelungu, Nowym Tajpej i Taoyuanie, skąd mogą dojeżdżać do stolicy.

Według platformy informacyjnej tajwańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych średni wiek mieszkań w całym kraju wyniósł w drugim kwartale 34,46 roku. Tylko w Taoyuanie, powiecie Hsinchu i Kinmenie średni wiek budynków był niższy niż 30 lat. Najstarszy zasób mieszkaniowy odnotowano w powiecie Penghu — jego średni wiek wyniósł 44,33 roku.

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