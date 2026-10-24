В Тайбэе 24,76% жителей старше 65 лет — Taipei Times

В Тайбэе на Тайване доля жителей в возрасте 65 лет и старше достигла в августе 24,76% — это самый высокий показатель среди 22 административных регионов страны. В то же время 74,47% жилья в городе во втором квартале было старше 30 лет, что является вторым по величине показателем на Тайване, сообщает Taipei Times.

Стареющее население и старый жилой фонд

В целом 17 из 22 регионов Тайваня уже стали «суперстареющими обществами», где люди в возрасте 65 лет и старше составляют не менее одной пятой населения. Этого порога еще не достигли Таоюань, Тайчжун, город Синьчжу, уезд Синьчжу и уезд Ляньцзян.

Руководитель направления услуг для арендаторов Colliers International Taiwan Хуан Шу-вэй заявил, что городу следует учитывать не только возраст зданий, но и связанные с ним риски для безопасности и здоровья. По его мнению, политика, сосредоточенная преимущественно на выгодах от реконструкции, не решает социальных проблем. Он также указал на отток более молодых жителей, который усиливает демографический дисбаланс.

Хуан предложил координировать действия различных ведомств и сочетать такие инструменты, как обратная ипотека, трасты по уходу за пожилыми людьми и страхование. По его словам, это могло бы превратить капитал, связанный со старым жильем, в источник дохода. Он также упомянул услуги по управлению арендой и обмену жильем.

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Высокие цены вытесняют молодых покупателей

Менеджер исследовательских проектов Sinyi Realty Цзэн Цзин-де отметил, что Тайбэй развивался раньше многих других районов, поэтому проблема пожилых людей, живущих в старых домах, здесь особенно остра. В последние годы власти содействовали установке лифтов в жилых зданиях, однако не везде для этого достаточно места.

Генеральный директор Housing Trend Institute Хо Ши-чан связал отток молодых людей и людей среднего возраста с высокой стоимостью недвижимости в столице. Средняя цена квартир на вторичном рынке Тайбэя составляет около 800 тыс. новых тайваньских долларов за пин площадью 3,3 квадратного метра, тогда как объекты на стадии предпродажи часто стоят более 1 млн новых тайваньских долларов за пин. Поэтому покупатели ищут жилье в Килуне, Новом Тайбэе и Таоюане, откуда можно ездить на работу в столицу.

По данным информационной платформы Министерства внутренних дел Тайваня, средний возраст жилья по стране во втором квартале составил 34,46 года. Только в Таоюане, уезде Синьчжу и Цзиньмэне средний возраст зданий был ниже 30 лет. Самый старый жилой фонд зафиксировали в уезде Пэнху — со средним возрастом 44,33 года.

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