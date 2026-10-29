Правительство Южной Кореи планирует определить шесть новых зон государственного жилья в провинции Кёнгидо рядом с Сеулом, где предусмотрено строительство более 76 700 жилых помещений. Об этом сообщает Korea Herald со ссылкой на Министерство земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Участки у границ Сеула

Участки-кандидаты расположены в городах Кимпхо, Кури, Ханам, Ыйджонбу и Коян в провинции Кёнгидо. Все они находятся в пределах пяти километров от границ Сеула и имеют относительно удобное транспортное сообщение со столицей.

Объявление о шести локациях стало продолжением августовского плана правительства обеспечить предложение 100 тысяч новых жилых помещений.

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Строительство в зеленом поясе

В министерстве заявили, что предложенные территории входят в зоны зеленого пояса, где природоохранная ценность уже снизилась. Власти считают эти участки пригодными для системного развития.

Министр земли Хон Чи Сон подчеркнул необходимость увеличить предложение жилья в районах, популярных среди молодежи и молодоженов. Он также пообещал государственную поддержку для ускорения строительства.

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