Rząd Korei Południowej planuje wyznaczyć sześć nowych stref mieszkań publicznych w prowincji Gyeonggi w pobliżu Seulu, gdzie przewidziano budowę ponad 76 700 mieszkań. Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na Ministerstwo Ziemi, Infrastruktury i Transportu kraju.

Działki przy granicach Seulu

Kandydujące działki znajdują się w miastach Gimpo, Guri, Hanam, Uijeongbu i Goyang w prowincji Gyeonggi. Wszystkie leżą w odległości do pięciu kilometrów od granic Seulu i mają stosunkowo dogodne połączenia transportowe ze stolicą.

Ogłoszenie sześciu lokalizacji stanowi kontynuację sierpniowego planu rządu dotyczącego zapewnienia podaży 100 tysięcy nowych mieszkań.

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Budowa w zielonym pasie

Ministerstwo oświadczyło, że proponowane tereny należą do stref zielonego pasa, gdzie wartość przyrodnicza już się zmniejszyła. Władze uważają te działki za odpowiednie do systematycznej zabudowy.

Minister ziemi Hong Chi-seong podkreślił potrzebę zwiększenia podaży mieszkań w rejonach popularnych wśród młodych ludzi i nowożeńców. Obiecał również wsparcie państwa w celu przyspieszenia budowy.

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