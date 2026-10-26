В Южной Корее в 2025 году разрыв в стоимости жилья, которым владеют и в котором проживают самые богатые и самые бедные 20% домохозяйств, достиг 290 раз. Это самый высокий показатель с начала ведения соответствующей статистики в 2017 году, сообщает Korea Herald.

По данным Корейской статистической информационной службы, средняя стоимость такого жилья у самых богатых 20% домохозяйств составила 693,4 млн вон, или около $525 тыс. Это на 7,7% больше, чем годом ранее. У наименее обеспеченных 20% средняя стоимость составила 2,39 млн вон — на 9,1% меньше в годовом измерении.

Собственность и стоимость жилья

Жильем, в котором они проживали, владели 82,5% домохозяйств из самой состоятельной группы и лишь 6,6% — из наименее обеспеченной. Если домохозяйство не было владельцем своего текущего жилья, в расчетах ему присваивали нулевую стоимость, даже при наличии другой недвижимости. Таким образом, показатель отражает и разницу в уровне владения жильем, и разницу в стоимости жилья.

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В 2017 и 2018 годах этот разрыв составлял около 146 раз. В 2022 году он вырос до 245,5 раза, в 2023-м сократился до 215,1 раза, а затем увеличивался два года подряд — до 290,1 раза в 2025 году.

Разные рынки Сеула и провинций

Профессор архитектурной инженерии Университета Данкук Ким Хён Су назвал одним из факторов роста неравенства повышение цен на недвижимость в Сеуле. Он призвал правительство уделить первоочередное внимание жилью, готовому к заселению, а не только долгосрочной цели начать строительство 1,35 млн домов в столичном регионе к 2030 году.

Профессор недвижимости Университета Конкук Ю Сон Чонг также связал разрыв с усилением различий между рынками жилья Сеула и провинций. По его словам, дорогое жилье сосредоточено в столице, тогда как недвижимость меньшей стоимости, которой владеют беднейшие домохозяйства, чаще расположена в провинциальных регионах. Он также отметил, что ограничения ипотечного кредитования направляют спрос в относительно доступные районы Сеула, в частности Новон и Тобон.

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