В Сеуле, Южная Корея, Samsung SRA Asset Management выбрала IGIS Asset Management приоритетным претендентом на приобретение офисного комплекса K-Twin Towers за 1,05 трлн вон, или $782 млн. Комплекс расположен напротив дворца Кёнбоккун в районе Кванхвамун и полностью занят арендаторами, среди которых Microsoft Korea и Woori Card.

Как сообщает Korea Herald, цена сделки составляет около 12,52 млн вон за квадратный метр. Это самая высокая цена для офисного здания общей площадью не менее 33 058 квадратных метров в центральном деловом районе Сеула. Samsung SRA приобрела K-Twin Towers в 2018 году за 713,2 млрд вон, поэтому нынешняя цена превышает сумму покупки более чем на 330 млрд вон. В торгах участвовали не менее пяти потенциальных покупателей, включая три крупнейшие в стране компании по управлению активами в сфере недвижимости.

Другие офисные активы на продажу

По данным отраслевых источников, владелец State Tower Namsan, компания Mirae Asset Global Investments, также начала подготовку к продаже офисного здания в центре Сеула. Компания пригласила местных и иностранных консультантов по недвижимости подать предложения по сопровождению продажи. Как сообщается, заявки должны быть поданы в начале ноября, а приоритетного покупателя планируют выбрать в начале следующего года.

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Ожидается, что State Tower Namsan будет продан как минимум за 800 млрд вон, или примерно за 12,1 млн вон за квадратный метр. Mirae Asset приобрела объект за 588,6 млрд вон в 2019 году. Среди его арендаторов — Korea Investment Corp., Bain & Co., Pfizer Korea и BMW Korea.

Страховая компания ABL Life, со своей стороны, выбрала Koramco REITs Management and Trust приоритетным покупателем ABL Tower в районе Йоидо на западе Сеула. По сообщениям, предложение покупателя составило около 346 млрд вон, или примерно 8,8 млн вон за квадратный метр. ABL Life стремится продать здание, чтобы повысить эффективность капитала и укрепить финансовую структуру после вхождения в Woori Financial Group в прошлом году.

Спрос на премиальные офисы сохраняется

По данным CBRE Korea, средний уровень вакантности офисов класса A в трех главных деловых районах Сеула снизился на 1,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим кварталом — до 3,1%. В то же время общая стоимость сделок с офисными зданиями в городе в августе сократилась на 27% — до 718 млрд вон с 983,4 млрд вон в июле, согласно анализу реестров Министерства земельных ресурсов.

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