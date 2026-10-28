W Seulu w Korei Południowej Samsung SRA Asset Management wybrała IGIS Asset Management jako preferowanego oferenta do nabycia kompleksu biurowego K-Twin Towers za 1,05 bln wonów, czyli 782 mln dolarów. Kompleks znajduje się naprzeciwko pałacu Gyeongbokgung w dzielnicy Gwanghwamun i jest w pełni wynajęty najemcom, wśród których są Microsoft Korea i Woori Card.

Jak informuje Korea Herald, cena transakcji wynosi około 12,52 mln wonów za metr kwadratowy. Jest to najwyższa cena za budynek biurowy o łącznej powierzchni co najmniej 33 058 metrów kwadratowych w centralnej dzielnicy biznesowej Seulu. Samsung SRA nabyła K-Twin Towers w 2018 roku za 713,2 mld wonów, dlatego obecna cena przewyższa kwotę zakupu o ponad 330 mld wonów. W przetargu uczestniczyło co najmniej pięciu potencjalnych nabywców, w tym trzy największe w kraju firmy zarządzające aktywami nieruchomościowymi.

Inne aktywa biurowe na sprzedaż

Według źródeł branżowych Mirae Asset Global Investments, właściciel State Tower Namsan, również rozpoczęła przygotowania do sprzedaży budynku biurowego w centrum Seulu. Firma zaprosiła lokalnych i zagranicznych doradców nieruchomościowych do składania ofert dotyczących obsługi sprzedaży. Według doniesień wnioski mają zostać złożone na początku listopada, a preferowany nabywca ma zostać wybrany na początku przyszłego roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oczekuje się, że State Tower Namsan zostanie sprzedany za co najmniej 800 mld wonów, czyli około 12,1 mln wonów za metr kwadratowy. Mirae Asset nabyła obiekt za 588,6 mld wonów w 2019 roku. Wśród jego najemców są Korea Investment Corp., Bain & Co., Pfizer Korea oraz BMW Korea.

Ubezpieczyciel ABL Life z kolei wybrał Koramco REITs Management and Trust jako preferowanego nabywcę ABL Tower w dzielnicy Yeouido w zachodnim Seulu. Według doniesień oferta nabywcy wyniosła około 346 mld wonów, czyli około 8,8 mln wonów za metr kwadratowy. ABL Life dąży do sprzedaży budynku, aby zwiększyć efektywność kapitałową i wzmocnić strukturę finansową po wejściu do Woori Financial Group w ubiegłym roku.

Popyt na prestiżowe biura utrzymuje się

Według CBRE Korea średni wskaźnik pustostanów biur klasy A w trzech głównych dzielnicach biznesowych Seulu spadł o 1,1 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim kwartałem, do 3,1%. Jednocześnie łączna wartość transakcji dotyczących budynków biurowych w mieście spadła w sierpniu o 27%, do 718 mld wonów z 983,4 mld wonów w lipcu, zgodnie z analizą rejestrów Ministerstwa Ziemi.

Czytaj nas na