在韩国首尔，Samsung SRA Asset Management选择IGIS Asset Management作为优先竞标方，以1.05万亿韩元、即7.82亿美元收购K-Twin Towers办公综合体。该综合体位于光化门地区、景福宫对面，出租率达到100%，租户包括Microsoft Korea和Woori Card。

据《韩国先驱报》报道，该交易价格约为每平方米1252万韩元。这是首尔中央商务区内总面积至少为33,058平方米的办公楼所达到的最高价格。Samsung SRA于2018年以7132亿韩元收购K-Twin Towers，因此当前价格比收购金额高出逾3300亿韩元。至少有五名潜在买家参与竞标，其中包括韩国三家最大的房地产资产管理公司。

其他待售办公资产

据行业消息人士透露，State Tower Namsan的所有者Mirae Asset Global Investments也已开始准备出售这座位于首尔市中心的办公楼。该公司已邀请本地及外国房地产顾问提交为出售提供服务的方案。据报道，申请材料须在11月初提交，计划于明年初选定优先买家。

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预计State Tower Namsan将以至少8000亿韩元出售，即约每平方米1210万韩元。Mirae Asset于2019年以5886亿韩元购入该物业。其租户包括Korea Investment Corp.、Bain & Co.、Pfizer Korea和BMW Korea。

另一方面，保险公司ABL Life已选择Koramco REITs Management and Trust作为收购首尔西部汝矣岛地区ABL Tower的优先买家。据报道，买方报价约为3460亿韩元，即约每平方米880万韩元。ABL Life寻求出售该建筑，以在去年加入Woori Financial Group后提高资本效率并强化财务结构。

对高端办公楼的需求持续存在

CBRE Korea数据显示，首尔三大主要商务区的甲级办公楼平均空置率较上一季度下降1.1个百分点，至3.1%。与此同时，根据对国土部登记记录的分析，8月该市办公楼交易总额较7月的9834亿韩元下降27%，至7180亿韩元。

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