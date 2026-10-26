W Korei Południowej w 2025 roku różnica w wartości mieszkań posiadanych i zamieszkiwanych przez najbogatsze i najbiedniejsze 20% gospodarstw domowych sięgnęła 290 razy. To najwyższy wskaźnik od rozpoczęcia prowadzenia odpowiednich statystyk w 2017 roku, podaje Korea Herald.

Według Koreańskiej Służby Informacji Statystycznej średnia wartość takiego mieszkania wśród najbogatszych 20% gospodarstw domowych wyniosła 693,4 mln wonów, czyli około 525 tys. dolarów. Było to o 7,7% więcej niż rok wcześniej. Wśród najbiedniejszych 20% średnia wartość wyniosła 2,39 mln wonów — o 9,1% mniej rok do roku.

Własność i wartość mieszkań

Mieszkanie, w którym mieszkali, posiadało 82,5% gospodarstw domowych z najzamożniejszej grupy i zaledwie 6,6% z grupy najbiedniejszej. Jeśli gospodarstwo domowe nie było właścicielem swojego obecnego miejsca zamieszkania, w obliczeniach przypisywano mu wartość zerową, nawet jeśli posiadało inną nieruchomość. Wskaźnik odzwierciedla zatem zarówno różnicę w poziomie własności mieszkań, jak i różnicę w wartości lokali.

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W 2017 i 2018 roku różnica wynosiła około 146 razy. W 2022 roku wzrosła do 245,5 raza, w 2023 roku spadła do 215,1 raza, a następnie rosła przez dwa kolejne lata — do 290,1 raza w 2025 roku.

Różne rynki Seulu i prowincji

Profesor inżynierii architektonicznej Uniwersytetu Dankook Kim Hyun-soo wskazał wzrost cen nieruchomości w Seulu jako jeden z czynników narastania nierówności. Wezwał rząd do priorytetowego traktowania mieszkań gotowych do zamieszkania, a nie wyłącznie długoterminowego celu rozpoczęcia budowy 1,35 mln mieszkań w regionie stołecznym do 2030 roku.

Profesor rynku nieruchomości Uniwersytetu Konkuk Yoo Seong-jong powiązał tę lukę również z pogłębianiem się różnic między rynkami mieszkaniowymi Seulu i prowincji. Jak powiedział, drogie mieszkania są skoncentrowane w stolicy, podczas gdy nieruchomości o niższej wartości, należące do najbiedniejszych gospodarstw domowych, częściej znajdują się w regionach prowincjonalnych. Zauważył także, że ograniczenia kredytów hipotecznych kierują popyt do relatywnie przystępnych cenowo dzielnic Seulu, w tym Nowon i Dobong.

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