2025年，韩国最富有和最贫困的20%家庭所拥有并居住的住房价值差距达到290倍。这是自2017年开始统计相关数据以来的最高水平，《韩国先驱报》报道。

据韩国统计信息服务机构数据，最富有20%家庭的此类住房平均价值为6.934亿韩元，约合52.5万美元，比一年前高出7.7%。最贫困20%家庭的平均价值为239万韩元，同比下降9.1%。

住房所有权和价值

最富裕群体中有82.5%的家庭拥有其居住的住房，而最贫困群体中这一比例仅为6.6%。如果一个家庭不拥有其当前住所，即使拥有其他房地产，其在计算中的住房价值也被赋为零。因此，这一指标既反映了住房拥有率的差异，也反映了住房价值的差异。

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2017年和2018年，这一差距约为146倍。2022年升至245.5倍，2023年降至215.1倍，随后连续两年扩大，到2025年达到290.1倍。

首尔与地方的不同市场

檀国大学建筑工程学教授金贤洙将首尔房地产价格上涨列为不平等加剧的因素之一。他呼吁政府优先关注可入住的住房，而不只是着眼于到2030年在首都圈启动建设135万套住房这一长期目标。

建国大学房地产学教授柳成钟也将这一差距与首尔和地方住房市场差异扩大联系起来。他表示，高价住房集中在首都，而最贫困家庭拥有的较低价值房地产则更常位于地方地区。他还指出，抵押贷款限制正将需求引向首尔相对负担得起的地区，包括芦原区和道峰区。

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