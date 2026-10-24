W Darwin w Australii ceny domów wzrosły we wrześniu o 0,3%, mimo spadku na ogólnokrajowym rynku nieruchomości. Darwin stało się jedyną australijską stolicą, w której wartość domów nadal rosła, informuje ABC News.

Wzrost przy ograniczonej podaży

Według firmy analitycznej Cotality ceny mieszkań w Darwin wzrosły we wrześniu o 0,8%. Szef działu badań firmy Gerard Burg nazwał lokalny rynek najsilniejszym w kraju i wyjaśnił wzrost ograniczoną podażą mieszkań po wielu latach niskiego tempa budowy.

Jednocześnie, jak powiedział, coraz więcej właścicieli i inwestorów wystawia nieruchomości na sprzedaż, podczas gdy liczba kupujących maleje. W połowie stycznia liczba nieruchomości dostępnych na sprzedaż była o około 60% niższa od średniego poziomu, a obecnie jest o około 40% niższa od średniej i nadal rośnie.

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Ryzyko ochłodzenia rynku

Burg przypuszczał, że sytuacja może się zmienić, jeśli Bank Rezerw Australii podniesie stopy procentowe w listopadzie. Według niego w takim przypadku Darwin może dołączyć do szerszego spadku, który jest już obserwowany na krajowym rynku nieruchomości.

Agentka nieruchomości Kerry-Anne Lawrence, która pracuje w Darwin od ponad 20 lat, również odnotowała wzrost liczby ofert od stycznia, chociaż historycznie ich liczba nadal jest niska. Zaznaczyła, że aktywność inwestorów z innych stanów, którzy w ciągu ostatniego roku szybko kupowali mieszkania w rejonie Wielkiego Darwin, zaczęła spadać wraz z dalszym wzrostem cen.

Darwin zajmuje trzecie miejsce wśród australijskich stolic pod względem kosztów wynajmu mieszkań — po Sydney i Perth. Mediana czynszu wzrosła tam o około 11,6% w roku do września, a wskaźnik pustostanów wyniósł około 1,9%.

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